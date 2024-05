Dal fiume la mare La vice di Sanchez tifa Hamas | la frase che scatena un terremoto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Mercoledì, la Spagna del socialista Pedro Sánchez, assieme all'Irlanda e alla Norvegia, ha annunciato che, dal prossimo 28 maggio, si unirà ai Paesi che riconoscono formalmente la Palestina come Stato autonomo e indipendente. La decisione ha suscitato l'ira di Israele, che ha definito il provvedimento «una ricompensa per» e giovedì ha deciso di convocare gli ambasciatori di Spagna, Irlanda e Norvegia alla sede del Ministero degli Affari Esteri a Gerusalemme per consultazioni. Ma nonostante il rimprovero, lo stesso giorno della convocazione, lapremier spagnola e leader del Movimiento Sumar, Yolanda Diaz, ha rincarato la dose con un video diffuso sui social network. «Oggi celebriamo il riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Spagna, ma non ci fermeremo qui. Continueremo a fare pressione in virtù della nostra responsabilità di governo per difendere i diritti umani e porre fine al genocidio del popolo palestinese.