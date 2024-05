Dal 3 giugno gli incentivi auto - fino a 13 750 euro | ecco a chi spettano e come fare richiesta

(Adnkronos) – Via agli incentivi auto 2024. È stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno 2024 dalle […] L'articolo Incentivi auto 2024, pubblicato il decreto: il nuovo piano proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Via agli incentivi auto 2024. È stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno 2024 dalle 10. affaritaliani

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di auto e veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di auto e veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno 2024 alle ore 10. secoloditalia

Incentivi auto 2024: Ecobonus per convertire vecchie auto a Gpl e metano - incentivi auto 2024: Ecobonus per convertire vecchie auto a Gpl e metano - Con il Dpcm pubblicato sabato 25 maggio sulla Gazzetta ufficiale anche 10 milioni di fondi per la trasformazione a gas delle vetture immatricolate dopo il primo gennaio 2006 ... gazzetta

Incentivi auto: offerte imperdibili per la gamma Lancia Ypsilon - incentivi auto: offerte imperdibili per la gamma Lancia Ypsilon - Lancia annuncia vantaggi per i clienti con l'entrata in vigore dei nuovi bonus governativi, disponibili per l'intera gamma Ypsilon ... affaritaliani

Incentivi auto 2024, Motus-E: utili per i cittadini e per il mercato automotive italiano - incentivi auto 2024, Motus-E: utili per i cittadini e per il mercato automotive italiano - Gli incentivi auto, ovvero i nuovi ecobonus auto 2024, rappresentano un beneficio per i cittadini e un driver importante per il mercato delle auto italiano. trasporti-italia