Da Toti troppi non ricordo - l’interrogatorio del governatore non convince i pm

(Di sabato 25 maggio 2024) Un verbale di 27 pagine fitte. Le 167 domande dei magistrati Luca Monteverde, Federico Manotti e Vittorio Ranieri Miniati, e le altrettante risposte del grande accusato dell’inchiesta genovese Giovanni. Ecco il frutto delle 8 ore di interrogatorio di giovedì, nelle quali il presidente ai domiciliari ha cercato di chiarire i rapporti con i fratelli Testa per le elezioni del 2020, i pagamenti delle cene elettorali, il pranzo sullo yacht di Spinelli, la vicenda della proroga del terminal Rinfuse a Genova. Insomma in quel verbale, condito da molti “non”, “forse”, “sarà”, c’è la storia politico-economica di Genova dell’ultimo decennio. Se per l’avvocato di, Stefano Savi, “il presidente ha spiegato quale sia stato il suo comportamento rispetto ai finanziamenti che sono avvenuti con la scrupolosa osservanza delle normative”, per gli inquirenti restano molti i fronti investigativi aperti.