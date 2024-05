Da Terence Blanchard ai Take Six - al via il Pescara Jazz 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (askanews) – Dal 10 al 21 luglio è in programma la 56esima edizione del, che si terrà tra l’Arena del Porto Turistico – Marina die al Teatro Massimo. Ad aprire il Festival, mercoledì 10 luglio, all’Arena del Porto Turistico – Marina di, un doppio concerto: Bokantè, gruppo di Micheal League, leader degli Snarky Puppy, condiviso con i due compagni di band Chris McQueen e Bob Lanzetti e Malika Tirolien, otto musicisti da quattro diversi continenti; a seguire Ada Montellanico Quintetto, ospite Giovanni Falzone, che presenta il suo nuovo progetto “Canto Proibito”. Giovedì 11 luglio, Arena del Porto Turistico- Marina di, il quartetto del chitarrista abruzzese Franco Finucci con ospite Rosario Giuliani al sax. A seguire il Fusion Project del chitarrista Fabio Mariani. Venerdì 12 luglio, Nausica, dialogo tra due musicisti affini come Simona Severini e Jacopo Ferrazza, a seguire, il gruppo cubano, The Real Project Cuba.