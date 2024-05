Da Meloni ok alle nozze tra antenne Rai-Mediaset per un colosso da 2 mld

Meloni benedice le nozze tra antenne Rai-Mediaset: nasce un colosso da 2 mld - meloni benedice le nozze tra antenne Rai-Mediaset: nasce un colosso da 2 mld - Ma il Dpcm avverte viale Mazzini: se volete collocare azioni Rai Way e fare un matrimonio industriale, dovete rimanere sopra il 30% ... affaritaliani

Militanti di Lotta comunista aggrediscono gli studenti pro Palestina alla Sapienza di Roma: il video degli scontri - Militanti di Lotta comunista aggrediscono gli studenti pro Palestina alla Sapienza di Roma: il video degli scontri - Un gruppo di militanti di Lotta comunista ha aggredito, giovedì 23 maggio, alcuni studenti che da giorni sono accampati all’interno dell’Università La Sapienza di Roma in segno di protesta nei confron ... ilfattoquotidiano

In arrivo a Palermo 1200 indiani per le nozze Vip del figlio del magnate - In arrivo a Palermo 1200 indiani per le nozze Vip del figlio del magnate - Gli invitati verranno portati al porto di Palermo dove ad attenderli ci sarà una lussuosa nave da crociera Celebrity Ascent ... blogsicilia