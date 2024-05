Da Cannes arrivano Lanthimos - l’ultimo Mad Max - Honoré e il film di Minervini sulla guerra civile americana

In concorso al Festival di Cannes un altro film “musicale” e francese travolgente dopo Emilia Pérez. È L’amour Ouf di Gilles Lellouche, con Adèle Exarchopoulos (Palma d’oro per La vita di Adele nel 2013). Non è prettamente un musical, come il titolo di Jacques Audiard, ma la musica è parte vitale di una storia d’amore quasi impossibile, tra violenza e sogno, lacrime e turbamento, sangue e rabbia, crime e melodramma.

