Crosetto | Sto bene - non mi dimett - nonostante gli sciacalli Grande affetto da Giorgia ed Elly

(Di sabato 25 maggio 2024) “Sto, tutte le voci di dimissioni sono false, qualche sciacallo c’è, come al solito…”. Il ministro della Difesa Guidoè in netto miglioramento dopo il malore che l’ha colpito nei giorni scorsi. Il ministro è stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto un’indisposizione durante il consiglio di difesa. Per lui si parla di una pericardite. «In forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente», secondo i dottori. Il primario di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy Giuseppe Speziale ha spiegato che ora è «passata la fase acuta di dolore». Il ministroè tornato a casa Ieri, che aveva lamentato un dolore al petto, è tornato a casa: «Non ci sono altri problemi se non un’infezione da curare e una profilassi un po’ lunghetta», dice oggi al Foglio. Secondo i dottori, dice, il suo sistema cardiovascolare è ottimo «ma mi hanno avvisato che dovrò convivere con questo problema per poterlo arginare al meglio».