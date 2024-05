Crosetto gela gli sciacalli: "Io non mollo" - crosetto gela gli sciacalli: "Io non mollo" - Il ministro della Difesa smonta le voci di possibili dimissioni per motivi di salute: "È sciacallaggio politico, finché ci sarà questo governo ci sarò anche io" ... ilgiornale

Notte tranquilla per Crosetto, condizioni di salute migliorate - Notte tranquilla per crosetto, condizioni di salute migliorate - ROMA (ITALPRESS) - Le condizioni di salute del ministro della Difesa, Guido crosetto, sono in netto miglioramento. quotidianodigela

Per Crosetto dimissioni previste nel fine settimana - Per crosetto dimissioni previste nel fine settimana - ROMA (ITALPRESS) – Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido crosetto sono in continuo miglioramento. Sebbene il quadro clinico e gli esami effettuati in corso non destino alcuna ... quotidianodigela