(Di sabato 25 maggio 2024) Dal tenore delle risposte Guidosta bene e lotta per il governo. Martedì sera il ministro ha avuto un malore – il secondo nel giro di poche settimane – durante il Consiglio supremo d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Crosetto e la malattia: "Io più forte degli sciacalli: non mollo. Cattiverie da FdI contro di me" - crosetto e la malattia: "Io più forte degli sciacalli: non mollo. Cattiverie da FdI contro di me" - Parla il ministro della Difesa dopo il malore che lo ha colto al Quirinale: "Tanti messaggi di affetto, Meloni era preoccupata per la mia pericardite. Schlein È perbene. Nel mio partito finti giovani ... ilfoglio

Crosetto, «miglioramento netto» dopo il malore: sarà dimesso nel fine settimana. E il ministro ringrazia per i messaggi di vicinanza - crosetto, «miglioramento netto» dopo il malore: sarà dimesso nel fine settimana. E il ministro ringrazia per i messaggi di vicinanza - Le condizioni di salute del ministro della Difesa, Guido crosetto, sono in netto miglioramento. «Gli accertamenti clinici - fa sapere la Difesa - hanno confermato che si è trattato di ... ilmessaggero

Come sta il ministro Guido Crosetto, la pericardite “più dolorosa” ma senza danni cardiaci: la notte passata “riposando e lavorando” - Come sta il ministro Guido crosetto, la pericardite “più dolorosa” ma senza danni cardiaci: la notte passata “riposando e lavorando” - Guido crosetto, dopo il malore di ieri sera, ha passato la notte riposando e lavorando, le condizioni del ministro sono in miglioramento. ilriformista