Crolla la terrazza di un locale - quattro turisti morti a Maiorca L’accusa | In troppi nel ristorante

(Di sabato 25 maggio 2024) Orrore e morte a, la perla delle Baleari un tempo chiamata l’isola della calma, che si è risvegliata nel lutto e sotto choc per il crollo del-resort Medusa Beach Club, affollato di. Erano le 20,30, orario di massima affluenza quando nelsu due livelli sull’Arenal, in prima linea della Playa de Palma, lasul mare delta dal primo piano su quello inferiore, a sua volta sprofondato nell’interrato, che ospitava il. I clienti sono rimasti schiacciati sotto le macerie.le vittime accertate: due tedesche di 20 e 30 anni, una spagnola 23enne di origini senegalesi, impiegata nele il 44enne senegalese eroe della spiaggia, che nel 2017 salvò un bagnante, atto che gli valse la medaglia al valore del Comune di Palma. Dopo l’incidente si contati anche quattordici i feriti.

