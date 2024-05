Croce Viola insegna il primo soccorso nei parchi milanesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “I primi minuti in cui le persone riconoscono un’emergenza sanitaria, sono i minuti più importanti”, così Marco Moniga del consiglio direttivo diMilano, ha spiegato il senso dell’iniziativa ‘Together we can!”. Il progetto, ideato dall’associazioneMilano, porterà in giro per ie dell’hinterland milanese i volontari dell’associazione perre ai cittadini le manovre salvavita in grado di cambiare il destino di una persona colpita da malore. D’altra parte proprio isono tra i luoghi a maggior incidenza di arresti cardiaci e i maggiori frequentatori disono persone impegnate in attività fisica e pet owner. Ilappuntamento, a Parco Sempione, si è svolto durante la mattinata di sabato 25 maggio mentre, nel pomeriggio, i volontari si sono poi spostati a San Donato Milanese, al Parco Mattei. L’idea è formare, fino all’autunno, almeno 1.