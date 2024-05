Crispiano | festival della sostenibilità Domani conclusione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Di seguito il comunicato:ambientale, energetica e sinergie tra le istituzioni pubbliche sono i temi chiave intorno ai quali ruota la terza giornata del2024 che si sta svolgendo ain questi giorni, nella sua quarta edizione iniziata giovedì e che si avvierà alladomenica 26 maggio. Sabato 25 maggio il programma prevede una serie talk accolti negli spazi rinnovatiBiblioteca Carlo Natale, recentemente riqualificata e restituita alla comunità. Al mattino, a partire dalle ore 10, Treedom e l’associazione People Agency presentano il progetto “Cosa succederebbe se tutti piantassero un albero?”. A seguire, l’avvocato Marco Cascini presenta Ecomac, azienda leader al Meridione per macchinari ecologici; chiude la mattinata il dibattito “Puglia 2030 e Rete dei Comuni Sostenibili”, per il quale intervengono la professoressa Gabriella Calvano; Serena Scorrano, funzionaria del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità UrbanaRegione Puglia; il direttore di Arpa Puglia Vito Bruno e il professor Vito Felice Uricchio, Commissario Straordinario per le bonifiche per la città di Taranto; Leonardo Giangrande e Tullio Mancino, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Taranto.