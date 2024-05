Criminalità a Roma Uccisa da proiettile vagante Arrestato un 28enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo ore di lotta e un complesso intervento, non ce l’ha fatta Caterina Ciurleo, l’anziana colpita ieri pomeriggio da unmentre era in macchina con un’amica in via Don Primo Mazzolari, nella zona di Villaggio Prenestino, alla periferia di. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime e il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. L’81enne, originaria della provincia di Reggio Calabria, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico in cui le è stato asportato il bossolo e parte del polmone. Ma nonostante gli sforzi dei medici non c’è stato nulla da fare. Intanto gli investigatori hanno rintracciato l’uomo accusato di aver premuto il grilletto. Si tratta di unfermato dai poliziotti della squadra mobile di, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Per chi indaga è lui che ha sparato più volte. Sull’asfalto la polizia ha trovato cinque bossoli.