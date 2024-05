Cremonese-Catanzaro - playoff Serie B | t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

(Di sabato 25 maggio 2024)è una partita valida per il ritorno delle semifinali deidiB e si gioca sabato alle 20:30:oni,, diretta tv eng. Non sono mancate le emozioni nella semifinale d’andata tra, penultima tappa prima della finale deidiB. I calabresi hanno confermato per l’ennesima volta le loro qualità, sfiorando una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. La squadra di Vincenzo Vivarini, finita sotto 2-0 ad inizio ripresa (Tsadjout e Ciofani), ha avuto la forza di reagire subito, prima accorciando le distanze con un gran gol di Biasci e poi riacciuffando i grigiorossi con il subentrato Brignola (2-2). Pontisso e Ciofani – IlVeggente.it (Lapresse)Ilperò non si è accontentato del pari ma ha continuato ad attaccare a spron battuto fino alla fine. E se non è riuscito a ribaltare gli uomini di Giovanni Stroppa è stato solamente grazie ad una strepitosa parata del portiere Saro nel finale di gara, miracoloso su Donnarumma.

La diretta testuale di Avellino-Catania, match dello stadio Partenio valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancoverde, dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata del Massimino, non vuole lasciarsi scappare la possibilità di accedere alle semifinale e cercherà in tutti i modi di rimontare. sportface

La diretta testuale di Padova-Vicenza, match dello stadio Euganeo valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancoscudata, dopo la brutta sconfitta incassata un paio di giorni fa nella gara di andata, ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria con almeno due gol di scarto per continuare a sperare nella finale. sportface

La diretta testuale di Torres-Benevento, match valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine sarda ha assolutamente bisogno di vincere con due gol di scarto per ribaltare il punteggio della gara di andata e staccare il pass per la semifinale. sportface

Playoff: Venezia prima finalista, Palermo ko anche al ritorno - playoff: Venezia prima finalista, Palermo ko anche al ritorno - Due gol nei primi 45 minuti hanno indirizzato la gara in favore dei lagunari, che ora attendono la vincente tra Cremonese e Catanzaro ... football-magazine