Costantino Vitagliano a Verissimo | le news sulla malattia

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – “Non mi devo operare”., ospite oggi della puntata disu Canale 5, a Silvia Toffanin forniscerassicuranti sulle proprie condizioni di salute. L’ex tronista, oggi imprenditore, da mesi convive con una patologia autoimmune. “L’ultima Pet è andata bene, ho potuto diminuire il cortisone, che mi provocava enormi up and .

Costantino Vitagliano è stato ospite di Silvia Toffanin nell'odierno appuntamento con Verissimo, il talk show pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Lo scorso 21 gennaio l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato come ha scoperto di soffrire di una rara patologia che gli ha stravolto completamente la vita.

Costantino Vitagliano a Verissimo ha parlato nuovamente delle sue condizioni di salute. L'ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato con gioia di sentirsi meglio rasserenando così un po' tutti. Silvia Toffanin ha seguito la vicenda fin dal principio e ospitato nel suo salotto Costantino un paio di volte per comprendere meglio cosa gli fosse successo e quali fossero i passi successivi che doveva compiere in campo medico.

