Così pulisco le strade dalla spazzatura

(Di sabato 25 maggio 2024) Amare il proprio territorio con piccoli grandi gesti quotidiani. Questo è uno dei veri significati del concetto di cittadinanza attiva, termine spesso usato in maniera eccessiva, ma che calza a pennello a Marco Cinti, monturanese di 64 anni. Nella vita è un odontotecnico neuromuscolare, ma è anche attivissimo nel tenere pulite ledi Monte Urano. Armato di guanti e sacchetti, durante le sue passeggiate, ripulisce gli argini dellee le piccole scarpate da tutti i rifiuti gettati incivilmente. "Sono più di dieci anni che lo faccio – racconta –. Chi ha uno spirito ecologico sente il bisogno e il dovere di sporcarsi le mani. A me viene naturale". E nonostante la sua professione macina tanti chilometri lungo le. "Sono un gran camminatore, tutte le sere sono in giro per il paese con musica e cuffiette e osservo tante criticità che ci sono, non solo ambientali, come le auto che sfrecciano veloci nel tratto tra la scuola elementare e il cimitero".