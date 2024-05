Così i sicari del Cremlino vogliono destabilizzare le elezioni in Moldova

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) Per troppo tempo, i Paesi ex sovietici non sono stati considerati nostri pari, ignorati nei loro tentativi di emancipazione dall’influenza russa e trattati come figli di un dio minore ai quali non abbiamo dato nulla se non qualche dichiarazione di solidarietà o semplice compatimento. Non erano Europa. L’etichetta di blocco post-sovietico – definizione anacronistica, oltreché offensiva per una serie di ovvi motivi politici – rende ancora più esplicito questo atteggiamento di ghettizzazione che abbiamo avallato negli anni. Questo pensiero sembrava essere finito dopo l’invasione dell’Ucraina, ma a due anni dallo scoppio della guerra, quando per il pubblico le sorti di Kyjiv sono passate di moda, il rischio di commettere gli stessi errori del passato è più alto che mai.