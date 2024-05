Cos’è successo a Francesco Bagnaia nella Sprint Race in Catalogna? Volo verso la vittoria e la doccia fredda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Sembrava tutto apparecchiato, ma poi il disastro.esce con il morale sotto i tacchi dalladel Montmeló, sede del sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Pecco si era creato i presupposti migliori per trionfare, per dare anche un bel segnale alla concorrenza sulla sua velocità. È arrivato però il terzo ritiro consecutivogara del sabato e per un centauro che ha sul cupolino il n.1 è una pessima statistica. Un errore in curva-5, perdendo l’anteriore in percorrenza e finendoghiaia nell’ultima tornata, quando il margine di vantaggio su Aleix Espargaró (Aprilia) era rassicurante e di poco meno di un secondo. Un’uscita di scena che non ci sta su una pista che si rivela anche un po’ maledetta per, ricordando quanto accaduto l’anno scorso, quando dopo due curve la sua gara terminò, finendo per essere travolto dalla KTM di Brad Binder, tra l’altro caduto anche lui quest’oggi nello stesso punto.