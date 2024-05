Cos’è arrosto e cosa non lo è? Risponde la Crusca

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) Tratto dall’Accademia dellaSi fa presto a direSono pervenuti molti quesiti circa l’uso del termine: qual è la differenza tra l’e la carne? Tra carnee carne arrostita? E tra prosciuttoe prosciutto grigliato? La forma io arrostisco è corretta? L’può essere di vegetali? Risposta Nella prospettiva di eliminare il fumo e salvare l’, abbiamo riunito di seguito le risposte. La parolaè un deverbale (o un participio passato abbreviato; cfr. Rohlfs 1968 § 627), deriva cioè da un verbo: arrostire, che in italiano veicola il significato di ‘cuocere per azione diretta del calore, allo spiedo, sulla brace, alla graticola, al forno, in casseruola’ (Zingarelli 2023). Il verbo arrostire è un germanismo; ha origine, infatti, dalla forma germanica *raustjan (DELI). Come la maggior parte dei germanismi dalla desinenza in -jan, rientra nella terza coniugazione italiana (cfr.