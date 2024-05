Cosa succede se Cremonese-Catanzaro finisce pari

Il regolamento di Manchester City-Manchester United: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale della FA Cup. E’ tempo di mandare in archivio una lunghissima stagione per il calcio inglese: il derby mette in palio l’ambitissimo trofeo, con un’ovvia favorita, vale a dire la formazione che ha conquistato la Premier League, mentre per i Red Devils vincere vuol dire anche giocare in Europa il prossimo anno.

sportface

Il regolamento di di Cremonese-Catanzaro, match dello stadio Giovanni Zini valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Archiviato lo spettacolare pareggio per 2-2 della gara di andata, le due squadre tornano in campo per provare a conquistare l’accesso in finale.

sportface