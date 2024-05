Cosa sono i 9 pilastri di luce avvistati in Giappone?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 25 maggio 2024) Nelle scorse ore, l’apparizione nel cielo sul porto di Mikuriya, nella città di Daisen in, di 9diha fatto discutere il web. Il fenomeno dei nine pillars è, in realtà, spiegabile scientificamente e non ha nulla a che fare con inquietanti presente aliene. Essi infattiun fenomeno ottico atmosferico causato dalla riflessione dellada parte di minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera. In sostanza, quando una fonte di, sia essa naturale come sole e luna o artificiale, colpisce questi cristalli, si formano questi enormi raggi. In quel momento, in mare si trovavano molti pescherecci e ognuno di loro utilizzata delle luci potenti in direzione del mare per poter effettuare la loro pesca notturna. Se a questo, si unisce la temperatura atmosferica bassa, con cielo sereno e vento calmo, possiamo comprendere la formazione in basso dei cristalli di ghiaccio.