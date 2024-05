Cosa serve alla Roma per andare in Champions dopo la sconfitta del Bologna | dipende tutto da un risultato

La Roma è ancora in corsa per la prossima Champions League. Con l’Atalanta quinta, i giallorossi sarebbero aritmeticamente nella massima competizione europea. Siamo ormai arrivati alla fine di questo campionato e nelle prossime ore sono attesi quasi tutti i verdetti. notizie

De Rossi ha chiamato un calciatore del Napoli: "Vieni a giocare alla Roma" - De Rossi ha chiamato un calciatore del Napoli: "Vieni a giocare alla roma" - La roma guarda in casa Napoli per puntellare la sua rosa in vista ... ma esiste anche la possibilità che si ritrovino in champions, nel caso in cui l'Atalanta (fresca vincitrice dell'EL) concludesse ... areanapoli

Dalla Juve alla Roma: addio dopo un anno | ASRL - Dalla Juve alla roma: addio dopo un anno | ASRL - La sconfitta del Bologna in casa del Genoa, pur rendendolo più complicato, non ha definitivamente escluso l’approdo della roma alla prossima champions League. Nel caso in cui l’Atalanta dovesse fare ... asromalive

La Lazio può beffare il Torino e escluderlo dall’Europa - La Lazio può beffare il Torino e escluderlo dall’Europa - A fare il tifo per i granata c’è anche la roma perché se l’Atalanta, già qualificatasi per la prossima champions, dovesse vincere in virtù anche del fatto che il 2 giugno dovrà recuperare la gara con ... torinogranata