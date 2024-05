Cosa prevede il nuovo decreto del ministro Valditara per gli alunni con disabilità

Tende e vetrate, pompe di calore, la parete in cartongesso, una finestra posizionata diversamente, il tramezzo spostato, la camera in più. E per le difformità più rilevanti si spenderà fino a 31mila euro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva-casa. panorama

Un docente specializzato per gli stranieri con difficoltà linguistiche nelle classi dove i ragazzi migranti in difficoltà sono uguali o superiori al 20%; nuovi percorsi di specializzazione per gli insegnanti “precari” di sostegno organizzati da Indire; continuità didattica per gli allievi disabili su richiesta delle famiglie; riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero con corsi sempre allestiti da Indire e poi una “pagella” per i presidi. ilfattoquotidiano

Non è un condono ma un aiuto dedicato a milioni di proprietari che hanno l'esigenza di regolarizzare la propria posizione. Il Decreto Salva Casa è arrivato in Consiglio dei Ministri per essere discusso durante la riunione di Governo. ilgiornaleditalia

Approvato il decreto salva-casa, Salvini: “Lo avevamo promesso, lo abbiamo approvato” - Approvato il decreto salva-casa, Salvini: “Lo avevamo promesso, lo abbiamo approvato” - Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, finito il consiglio dei ministri, annuncia, sui suoi social, l'approvazione del decreto salva-casa. "Lo avevamo promesso ... ilquotidianoitaliano

Differenza tra caparra e cauzione: cosa sapere prima di affittare - Differenza tra caparra e cauzione: cosa sapere prima di affittare - Caparra e cauzione sono due strumenti contrattuali distinti, utilizzati rispettivamente nei contratti di compravendita e di locazione immobiliare. idealista

Il problema dei 3 corpi: Cosa significa che è stata rinnovata per "più episodi" e non per una seconda stagione - Il problema dei 3 corpi: cosa significa che è stata rinnovata per "più episodi" e non per una seconda stagione - Il termine "episodi aggiuntivi", infatti, potrebbe significare qualsiasi cosa, cioè tanto tre episodi quanto più stagioni. A quanto pare, però, l'accordo prevede un rinnovo per "più stagioni", come ... comingsoon