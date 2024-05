Cosa ci riservano le stelle il prossimo mese?

In un mese di giugno che ospiterà grandi avvenimenti ciclistici in Toscana, dalla partenza del Tour de France da Firenze alla Settimana Tricolore, si inserisce anche il terzo Giro della Valdera a tappe per la categoria juniores in programma dal 21 al 23 giugno organizzato dalla società Una Bici X Tutti. lanazione

Pioggia record: nei primi 5 mesi l’acqua di un anno intero - Pioggia record: nei primi 5 mesi l’acqua di un anno intero - Meteo «Mai tante precipitazioni negli ultimi trent’anni». E non è finita: temporali anche lunedì e martedì prossimi ... laprovinciadicomo

Juve, Alex Sandro e non solo: chi è all’ultimo ballo con la Signora - Juve, Alex Sandro e non solo: chi è all’ultimo ballo con la Signora - Il brasiliano è in scadenza di contratto. Ma, come lui, almeno 4-5 giocatori rischiano di essere all’ultima partita in maglia bianconera ... gazzetta

Meteo - Primo weekend di giugno, giorno 1 e 2 della Liberazione a rischio forti temporali. Ecco la tendenza - Meteo - Primo weekend di giugno, giorno 1 e 2 della Liberazione a rischio forti temporali. Ecco la tendenza - Area di saccatura protesa verso l'Italia centro settentrionale. 3bmeteo