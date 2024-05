Cosa ci riservano le stelle il prossimo mese?

Steffy e Hope (Us Mediaset) La ritrovata libertà di Sheila e il fiasco della Hope for the Future, che potrebbe riportare Thomas alla Forrester, sono al centro delle prossime puntate di Beautiful. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono.

davidemaggio

Hope Logan avrà dei gravissimi problemi di lavoro nel corso della prossima settimana di programmazione di Beautiful. La ragazza, infatti, rischierà di assistere al fallimento della linea “Hope for the Future” e mediterà di riavvicinarsi a Thomas per risollevare le sorti del suo progetto.

tvpertutti