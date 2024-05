Corteo contro l’Autonomia - Schlein | libertà ridotte da tagli a sanità e salari bassi

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se hai uno da fame e non puoi pagare l’affitto, non sei pienamente libero, mentre il governo Meloni blocca la proposta sulo minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l’affitto da 330 milioni”. Così la segretaria del PD Ellyreplica alla premier dalla piazza di Napoli dove sta partecipando aldifferenziata “Se ti ammali di tumore e non riesci a prenotare le visite successive con lapubblica non sei libero o lo sei se faticosamente trovi 500 euro. Io – aggiunge – mi preoccupo di quelli che 500 euro non provano neanche a cercarli. Queste sono lecompresse dalle scelte dissennate del governo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

