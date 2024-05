Cortenuova - auto tampona moto al semaforo | coppia in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024). Incidente stradale nel pomeriggio di sabato (25 maggio) a, nella Bassa Bergamasca. Ad un incrocio di via Cividate all’altezza del bar Tre Cigni, una Lancia Musa grigia e una Vespa rossa si sono scontate poco dopo le 16,30. Entrambi i mezzi provenivano da Cividate e procedevano in direzione Romano: giunti ad un, in cui era scattato l’arancione, lasi è fermata mentre l’ha cercato di passare finendo perre le due ruote. A bordo della Vespa unadi 48 e 49 anni, che è stata trasportata in ambulanza all’di Romano per gli accertamenti del caso: le loro condizioni non sono tuttavia gravi. All’interno dell’c’era invecedi ventenni, rimasti illesi. Per i rilievi di legge sono intervenuti sul posto i carabinieri del comando di Treviglio. .