Corriere dello Sport – Luis Alberto ai saluti - l’Al-Duhail pressa e dà l’ultimatum alla Lazio

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-25 13:23:39 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: ROMA – Ha assunto caratteri da telenovela la trattativa Al-. Due incontri con i manager del Mago, due offerte dei qatarioti, finora respinte da Lotito. La prima da 7-8 milioni, la seconda di 10. Il presidente ha sempre detto no chiedendo 15 milioni. Siamo all’impasse tipica di ogni trattativa. Serve un altro rilancio per convincere il patron a mollare, potrebbe dare il via libera a 12 milioni più bonus.ne aveva offerti 15 un anno fa, non furono accettati, adesso tratta al ribasso., ultimatum delperRilancio o no, i qatarioti vorrebbero chiudere entro 48 ore, s’aspettano una risposta tra oggi e domani.sembra troppo rigido per arrivare ad una soluzione. La trattativa va avanti ad oltranza, arrivare ad una soluzione interessa a tutti.

