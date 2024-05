Corona non pericoloso Così torna in possesso del suo passaporto

(Di sabato 25 maggio 2024) Fabrizioto indel suo, dopo che i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale hanno deciso lo scorso 19 aprile di non applicare alcuna sorveglianza speciale nei suoi confronti in quanto non è più "socialmente". Avere nuovamente il documento era una delle priorità dell’ex fotografo dei vip che, avendo terminato di scontare le condanne definitive lo scorso settembre, già da tempo diceva di volere andare negli Stati Uniti per diventare "famoso". Nel provvedimento di revoca della misura, comminata anel 2012 e che la Questura aveva chiesto nei mesi scorsi di rinnovare, i giudici avevano sottolineato anche il suo "positivo percorso di risocializzazione", passato per "cure psichiatriche e mediche" e di "disintossicazione"., 50 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del, spiegando di portarlo "nel cuore" come "riconoscimento per tutte le battaglie e anche per le ingiustizie" subite.

