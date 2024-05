Corno Grande | Alpinisti Romani Salvati nella Notte

(Di sabato 25 maggio 2024) L'Aquila - Trein difficoltà sulsono statigrazie all'intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo e della Guardia di Finanza. I tre avevano smarrito il percorso per rientrare a valle dopo aver scalato il canale centrale del. L'incidente è avvenutoserata di venerdì 24 maggio. Con l'arrivo del buio, i trehanno chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino. I tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono riusciti a raggiungere i trein quota. Dopo aver verificato le loro buone condizioni di salute, li hanno riaccompagnati a piedi fino a Campo Imperatore. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 3 del mattino. leggi tutto .

