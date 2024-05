Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica - Edoardo Giordan conquista l’argento

(Di sabato 25 maggio 2024) San Paolo, 25 maggio 2024 – Nella seconda giornata di gare arriva la seconda medaglia azzurra alla prova dideldia San Paolo: è d’argento la sciabola dinella categoria A. Grande preatazione perche ha iniziato la sua giornata con la vittoria negli ottavi di finale contro il greco Ntounis 15-6. Nei quarti ancora un successo per lo sciabolatore delle Fiamme Oro contro il cinese Tian 10-8 al tempo. In semifinale la vittoria contro l’ungherese Osvath per 15-10 ha spalancato ad Edo le porte dell’ultimo atto. In finale lo stop percontro l’inglese Gilliver con il punteggio di 15-6, una medaglia d’argento che dà punti e morale per il romano. Nella stessa prova degli sciabolatori categoria A nono posto per Matteo Dei Rossi che è stato superato dal cinese Tian 15-6. Si ferma ad un passo dal podio la gara di Julia Anna Markowska nella spada femminile B.

(Adnkronos) – Dopo il grande successo dello scorso anno, la Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere è tornata in Sardegna per la sua seconda edizione. Nella favolosa location di Golfo Aranci, nel cuore della Costa Smeralda, è andata in scena la seconda tappa della World Cup 2024 di Nuoto in Acque libere. seriea24

Rambaldi ai ‘recuperi’ per sperare nella finale. Al via ieri a Lucerna le batterie eliminatorie della seconda prova di Coppa del Mondo, che per l’Italia vedono impegnate in gara nove equipaggi. Nel doppio senior maschile, protagonisti anche il ferrarese Luca Rambaldi e Matteo Sartori, impegnati nella prima batteria di qualificazione, dove il primo equipaggio passa alla finale e gli altri vanno ai recuperi. sport.quotidiano

Prosegue a Poznan, in Polonia, la seconda ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di canoa velocità: l’Italia non è presente in questo appuntamento internazionale, nel quale si sono disputate le prime sette finali, quattro in specialità olimpiche e tre in specialità non olimpiche. oasport

Grande successo per la Coppa Davis che lascia Cosenza e si sposta a Reggio - Grande successo per la coppa Davis che lascia Cosenza e si sposta a Reggio - Appassionati in fila per una foto e tanti ospiti. Il passaggio dell'insalatiera d'argento a Cosenza è stato un grande successo ... quicosenza