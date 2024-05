Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo - l’Italia della 4×1500 vince la gara a Golfo Aranci

(Di sabato 25 maggio 2024) Torres, 25 maggio 2024 – Piove nelle acque libere del, in provincia di Torres, durante la seconda tappa dideldidi. Ma gli Azzurri danno battaglia e si prendono lain staffettavolando in rimonta. La Germania taglia per seconda il traguardo e l’Ungheria è terza. Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni, Andrea Filadelli, Gregorio Paltrinieri conquistano il primo gradino del podio con il tempo di 1h06’58?8. Le parole di Gregorio Paltrinieri (Fonte feder.it). “Distanze più corte in mare lesempre meglio: ovviamente alle Olimpiadi dovrò e proverò ad andar forte nella 10 chilometri, perché alternative non ce ne sono. La staffetta e la cinque mi vengono sempre bene; ieri stavo bene ma ho accusato un po’ troppo la temperatura fredda dell’acqua. Oggi invece è stato tutto perfetto. Non è stata unamolto dura me ne sono accorto, perché appena provavo ad allungare su Raszovsky lui si riportava subito dietro.

Sabato riservato alle finali della divisione compound in quel di Yecheon (Corea del Sud), sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco. Assente l’Italia, che non sarà della partita neanche domani in occasione dell’ultima giornata di gara dedicata alle fasi conclusive dell’arco olimpico (il terzetto maschile azzurro è arrivato quarto nella prova a squadre). oasport

A Lucerna, in Svizzera, prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio: tra semifinali e ripescaggi due equipaggi dell’Italia approdano alle Finali A di domani, mentre altri tre affronteranno le Finali B. oasport

