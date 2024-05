Controlli sugli ormeggi - sequestrato un rimessaggio abusivo

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli -, con il supporto della Sezione Mare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei finanzieri del R.O.A.N, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sulla regolarità degli, finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di via Nazario Sauro. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un 42enne napoletano per violazione di sigilli e occupazione abusiva di spazio demaniale, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, in quanto aveva posto in25 imbarcazioni prive di motore nello specchio d’acqua sottostante la rotonda Nazario Sauro, già sottoposto a sequestro giugno del 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.

Prato, 23 aprile 2024 – Un anno di controlli della Guardia di finanza, per lo più nella zona industriale del Macrolotto, e un bilancio che fa impressione. Che l’evasione fiscale sia una piaga, soprattutto nel cosiddetto distretto parallelo, non è certo una novità, ma i numeri sono clamorosi. lanazione

Andrea Abodi: "La commissione di controllo sui club sportivi è un fattore di garanzia" - Andrea Abodi: "La commissione di controllo sui club sportivi è un fattore di garanzia" - Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sportivo che vara la""commissione indipendente per il controllo economico-finanziario" dei club sportivi professionistici di calcio e basket, annuncia ... tgcom24.mediaset

Non rispettano i riposi obbligatori: multati autisti di pullman - Non rispettano i riposi obbligatori: multati autisti di pullman - Recuperati dalla Polizia Municipale sei veicoli confiscati per mancanza di copertura assicurativa controlli per la sicurezza stradale anche sui pullman turistici e i mezzi del trasporto merci, che la ... nove.firenze

Abusi Superbonus, i controlli proseguono per otto anni - Abusi Superbonus, i controlli proseguono per otto anni - Occhio alle ultime novità sui controlli volti a contrastare gli abusi Superbonus e altri bonus edilizi! Ecco cosa cambia. investireoggi