Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra

Tempo di lettura: 3 minutiIl 25 maggio 1979, Etan Patz, un bambino di 6 anni, spari a New York. Tale evento diede luogo alla nascita di un movimento per le persone scomparse, che portò allo sviluppo di nuovi metodi per favorire le ricerche, come le foto sui cartoni del latte, a metà degli anni Ottanta.

