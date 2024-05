Contro l’assalto in massa Varenna e l’overtourism primo argine | più controlli

(Di sabato 25 maggio 2024) Piùlli, più informazioni anche in lingue straniere in stazione, più spazio per i passeggeri che devono imbarcarsi ma anche più prenotazioni online e meno auto in centro a. Sono le soluzioni temporanee per limitare i danni del turismo dinella piccola Perla del Lario, assediata ogni fine settimana da migliaia di persone che la trasformano in una bolgia infernale, con il pericolo di incidenti e disordini. Carabinieri e polizia di Stato affiancheranno gli agenti e l’ausiliario della Polizia locale per evitare soste selvagge in punti pericolosi. Addetti di Trenord inoltre indirizzeranno quanti devono prendere un treno sul binario giusto e impediranno loro di invadere la massicciata della piccola stazione, fornendo indicazioni soprattutto agli stranieri. Verranno schierati agenti anche a bordo dei convogli. Un posteggio pubblico verrà adibito ad area di stazionamento per quanti devono salire sui traghetti.

