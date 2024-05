Conte verso il sì - ore caldissime in casa Napoli | c’è ancora Pioli

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a forzazzurri©

Dopo le polemiche sul duello tv Schlein-Meloni su Rai 1, accusato dagli altri partiti dell'opposizione di andare contro le regole sulla par condicio, Enrico Mentana ha offerto ufficialmente ai principali leader di partito di confrontarsi in due serate su La7. fanpage

Il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha sottoposto al tecnico salentino un'offerta importante per trovare l'intesa sul contratto. Gli azzurri ci provano, sfruttando anche la freddezza verso Conte di rossoneri e Juve che sembrano avere altri programmi. fanpage

Gasp-Dea, si prosegue! Napoli, ADL accelera su Conte: il punto | OneFootball - Gasp-Dea, si prosegue! Napoli, ADL accelera su conte: il punto | OneFootball - L’idea di affidare la panchina del Napoli a Gian Piero Gasperini è stata seria e concreta per Aurelio De Laurentiis, come riportato nei giorni scorsi da varie testate affidabili, ma il trionfo in Euro ... onefootball

Verso il rinnovamento dell’Ue: una guida alle elezioni Europee 2024 - verso il rinnovamento dell’Ue: una guida alle elezioni Europee 2024 - Mentre figure come Giuseppe conte e Matteo Salvini si tengono a margine della corsa, la scena politica vede la conferme ufficiale di Giorgia Meloni. Calendario elettorale: appuntamenti e modalità di ... theitaliantimes

SKY - Conte molto vicino al Napoli, oggi nuovi contatti: Manna vuole chiudere - SKY - conte molto vicino al Napoli, oggi nuovi contatti: Manna vuole chiudere - Priorità allenatore per il Napoli, le quotazioni di Antonio conte nelle ultime ore sono in fortissimo rialzo. Oggi potrebbe essere il giorno giusto. areanapoli