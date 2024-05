Conte Napoli - l’appello social di Nino D’Angelo diventa subito virale – VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Antonioè sempre più vicino alè pronto ad accoglierlo con un messaggioesilarante: il. Sono ore frenetiche in casa. Gli azzurri sembrano vicinissimi a trovare l’accordo definitivo con il proprio prossimo allenatore. Aurelio De Laurentiis ha aspettato a lungo l’evoluzione delle situazioni di ogni allenatore disponibile sulla piazza. Dopo la vittoria dell’Europa League, ilha atteso anche Gian Piero Gasperini. Dopo l’ottimismo delle prime ore, adesso sembra che Gasperini sia proiettato maggiormente verso la permanenza a Bergamo. Il, però, non si è fatto cogliere di sorpresa. Appresa la notizia circa il futuro di Gian Piero Gasperini, la dirigenza partenopea ha ripreso i contatti con Antonio. Ilsta lavorando duramente in queste ore per chiudere l’accordo in maniera definitiva e minuto dopo minuto pare che il tecnico salentino sia sempre più vicino agli azzurri.

Il totoallenatore sul Napoli continua. Oggi si rincorrono le voci degli addetti ai lavori. Sembra che Antonio Conte sia il candidato più accreditato. Percassi sembra non abbia ancora convinto Gasperini a permanere a Bergamo dopo la storica vittoria in Europa League. terzotemponapoli

Da Milano: "Conte-Napoli, ci sono tutti gli accordi! Serve solo ok di ADL per chiudere" - Da Milano: "conte-napoli, ci sono tutti gli accordi! Serve solo ok di ADL per chiudere" - Il napoli e Antonio conte non sono mai stati così vicini. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro e l’ex ct hanno definito, avvicinandosi reciprocamente, ... tuttonapoli

Conterio: "Conte vicino al Napoli, è il grande favorito: si cerca l'intesa economica" - conterio: "conte vicino al napoli, è il grande favorito: si cerca l'intesa economica" - "Antonio conte vicino al napoli. Le parti cercano l'intesa economica. È il grande favorito per il club azzurro" . E' quanto scrive Marco conterio, giornalista di Tuttomercatoweb. In questi minuti è ar ... areanapoli

Allenatore Napoli, Gasperini resta a Bergamo: ADL sta chiudendo per Conte! - Allenatore napoli, Gasperini resta a Bergamo: ADL sta chiudendo per conte! - 18.30 - Antonio conte vicino al napoli. Le parti cercano l'intesa economica. È il grande favorito per il club azzurro. Lo scrive Marco conterio, giornalista di Tuttomercatoweb, esperto di mercato. tuttonapoli