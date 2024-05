Conte-Napoli - il sì con tre colpi a sorpresa | spuntano i nomi

(Di sabato 25 maggio 2024) Antonioapproderà asolo a certe condizioni: si palesano le richieste dell’allenatore leccese. La dirigenza azzurra continua a monitorare diversi profili per la panchina partenopea in vista della prossima stagione. La notizia della separazione tra Stefano Pioli ed il Milan è ormai ufficiale, Gian Piero Gasperini è sempre più vicino ad un rinnovo con l’Atalanta mentre Vincenzo Italiano, adesso focalizzato soltanto sulla finale di Conference League con la sua Fiorentina, sembra essere propenso a sposare il progetto Bologna. Aurelio De Laurentiis è ormai stufo di aspettare ed entro fine maggio vorrebbe trovare il nuovo allenatore delper la costruzione di un progetto ideale in vista della prossima stagione. Il patròn azzurro ha deciso di puntare fortemente su Antonio. L’ex allenatore di Juventus ed Inter ha affermato più volte di provare ammirazione nei confronti della piazza partenopea e stima verso il presidente del

