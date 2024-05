Conte Napoli - cosa manca per l’accordo | la notizia!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 25 maggio 2024) Antonioalpercon il tecnico leccese? Lastupisce tutti, ore calde per gli azzurri. Sono ore calde per diversi club italiani, che si preparano a cambi in panchina e programmazione del futuro. Diverse big quest’anno hanno cambiato allenatore, Roma e Lazio a stagione in corso per poi riconfermarlo in vista della prossima stagione, mentre Milan, Juventus epronte alla svolta. L’ultima giornata del campionato di Serie A vede diversi tecnici salutare per l’ultima volta e non tutte le panchine sono già state delineate. La giornata di oggi vede al centro delle attenzioni il, che non dovrebbe accordarsi con Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore il tecnico che ha alzato l’Europa League sembrava poter lasciare Bergamo, ma il rinnovo di contratto offerto da Percassi e le garanzie sul mercato lo hanno convinto a rimanere. Il prossimo anno mister Gasperini avrà quindi la possibilità di giocarsi la Champions League,che con i partenopei non avrebbe potuto fare.