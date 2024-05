Conte Napoli - ancora conferme sulla trattativa | Un motivo inedito lo spinge verso il sì

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Antonioe il: sono ore frenetiche sul fronte panchina per il club di Aurelio De Laurentiis, che sembra intenzionato a puntare sul leccese. Momenti di grande attesa per ile per i tifosi, per capire ciò che ne sarà dellacon Antonio. I contatti tra le parti, stando a quanto raccolto in queste ore e confermato da molteplici fonti, sono ormai fitti, sintomo di come la situazione sia arrivata a un punto di svolta. È lecito, dunque, aspettarsi novità concrete in questi giorni, se non addirittura proprio in queste ore. Per quanto concerne Gian Piero Gasperini, non sarebbearrivata la fumata bianca per il rinnovo con l’Atalanta, ma gli azzurri sembrerebbero sempre più convinti nel puntare sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, grande desiderio di una piazza che è desiderosa di riscatto in seguito a una stagione a dir poco deludente. A fare il punto della situazione, in merito allatra ile Antonio, è il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto.