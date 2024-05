Conte - l’ira social dei tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 25 maggio 2024)sembrerebbe molto vicino ad approdare all’ombra del Vesuvio. A quanto pare l’accordo economico sarebbe stato trovato e l’operazione davvero sarebbe ai dettagli. Complice anche la situazione che si sta determinando a Bergamo, con Percassi che avrebbe quasi convinto Gasperini a restare in sella ai vincitori dell’Europa League, DE Laurentiis avrebbe dato l’accelerata decisiva all’affaire. Ne scrivono un po’ tutti gli esperti di calciomercato: da Schira a Pedullà, da Di Marzio ad Accomando e Moretto. Noi continueremo a seguire la vicenda, ma sembra che anche idel, per altri motivi, la stiano seguendo.fa esplodere ideiistivicino al Napoli fa infuriare lastazione deidel. Irossoneri sono increduli per il fatto che non sia mai stato accostato al club il nome di Antonioper la panchina. Il tecnico salentino sarebbe molto vicino alla panchina azzurra, mentre in rossonero al posto di Pioli arriverà molto probabilmente Fonseca che non scalda i cuori dei rossoneri dopo il secondo posto.