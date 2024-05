Consorzio Bonifica e Associazione Domizia ripuliscono la spiaggia foce Regi Lagni in vista della nidificazione della Tartaruga marina

(Di sabato 25 maggio 2024) Castel Volturno. Ripulire da un quintale di rifiuti e rendere accogliente laalladei, per tutelare specie protette e in pericolo, come lacomune (Caretta caretta), o a rischio di estinzione come il Fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo trampoliere minacciato di estinzione e dare così spazio ad un importante progetto di monitoraggiodi mare. È stato questo l’obiettivo raggiunto dai volontari che nella mattinata di oggi, 25 maggio, con l’, hanno ripulito – nel quadro di una manifestazione di sensibilizzazione ambientale sostenuta dalGenerale per ladel Bacino inferiore del Volturno – gli 800 metri di litorale nei pressideiin territorio di Castel Volturno. La manifestazione si è inquadrata nel novero delle iniziativeSettimana nazionalee dell’Irrigazione 2024, che si sta tenendo anche in territorio di Caserta fino a domani, 26 maggio e che ha per tema “L’Acqua ci nutre e dà la vita”, scelto dall’Anbi –Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.

Stamattina sono stati diversi coloro che, approfittando della bella giornata, si sono cocessi una passeggiata in spiaggia. E anche a Focene, frazione di Fiumicino, i residenti hanno deciso di concedersi qualche ora in riva al mare, seppure si sono trovati di fronte uno spettacolo triste: una Caretta caretta sofferente. ilcorrieredellacitta

