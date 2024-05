Confronto a tre sul rilancio di Pievepelago

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Affollatissimo incontro giovedì sera aper conoscere meglio i tre candidati a sindaco e le loro proposte per cittadini e imprese; incontro organizzato da Lapam Confartigianato, CNA, Confesercenti, Confcommercio. Si sono confrontati in un ‘question time’ Corrado Ferroni (64 anni, che corre per il quarto mandato di sindaco che ricopre dal 2009 ad oggi, per la lista ‘Uniti per il futuro’), Italo Nesti (69 anni, che già ricoprì tale carica dal 1995 al 2004, per la lista ‘CambiAMO il Pelago’) e Stefania Tognarelli (40 anni, la prima donna a candidarsi a sindaco del paese, per la lista ‘La valle nel cuore’). Ferroni ha motivato la sua scelta dicendo "di avere ancora energie fresche, con una squadra assortita per dare continuità alle iniziative in corso" tra cui il liceo sport invernali e la Casa della comunità, con alcune novità come un punto d’ascolto diretto dei cittadini. Nesti si è proposto per "rilanciare il paese con una lista sia con persone esperte che giovani capaci e volenterosi", per puntare ad uno sviluppo paesano basato su turismo, sport e cultura.