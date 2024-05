Confedilizia detta le sue condizioni | Parcheggio multipiano all’ex Caam

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Uno sportello tecnico del Comune per fornire informazioni su cambio d’uso, ristrutturazione e sanatoria degli immobili. È una delle richieste cheReggio – presieduta dall’avvocato Annamaria Terenziani (foto) – avanzerà ai candidati a sindaco, nell’incontro convocato per lunedì alle 18 nella propria sede (in via Tavolata 6). "I cittadini, anche attraverso i propri consulenti, hanno necessità di conoscere (ed in tempi brevi) le potenzialità dell’immobile proprio o che si intende locare o acquistare", spiega l’associazione dei proprietari di casa, con riferimento ad esempio "ai diversi usi consentiti, le capacità edificatorie, la congruità rispetto a quanto risulta dalla documentazione negli atti del Comune".chiede inoltre la revisione delle classificazioni degli immobili che, "solo perché collocati in una determinata zona geografica (come ad esempio in centro storico) o perché posti in zone di rispetto, anche se privi di un reale valore storico o paesaggistico, sono soggetti a procedure di recupero estremamente onerose".