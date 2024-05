Concorsi scuola 2024 - le convocazioni per la prova orale continuano AGGIORNATO

Arriva la fuga e arriva la quinta gioia per l’Italia in questo Giro d’Italia 2024: Andrea Vendrame trionfa nella diciannovesima tappa con arrivo a Sappada con un numero straordinario, riuscendo ad anticipare tutti i compagni di avventura con un meraviglioso attacco in discesa e una gestione perfetta dal punto di vista tattico e delle energie del finale di tappa.

La scadenza per presentare la domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è fissata al 10 giugno. Per dissipare ogni dubbio, Orizzonte Scuola organizza Question Time, la trasmissione di consulenza in onda sui nostri canali social.

