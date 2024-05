Con lo scooter contro un' auto - Mariagrazia muore a 21 anni

Tragedie sulla strada nel Varesotto: due giovani vite spezzate in incidenti mortali - Tragedie sulla strada nel Varesotto: due giovani vite spezzate in incidenti mortali - Due giovani perdono la vita in due incidenti nel Varesotto: Amos Girardi, 24 anni, muore in un impatto mortale sull'autostrada, mentre Maria Grazia Brovelli, 21 anni, perde la vita in un incidente tra ... ilgiorno

Incidente mortale tra auto e scooter, addio alla 21enne Maria Grazia Brovelli - Incidente mortale tra auto e scooter, addio alla 21enne Maria Grazia Brovelli - Nel tardo pomeriggio di venerdì, sulla strada provinciale 69 a Brebbia, una tragica collisione ha strappato la vita a Maria Grazia Brovelli, una giovane di soli 21 anni. L'incidente si è verificato qu ... baritalianews

La Fiera Antiquaria fa 56 anni. Edizione speciale con le collaterali. Musica, arte e il ritorno dei dandy - La Fiera Antiquaria fa 56 anni. Edizione speciale con le collaterali. Musica, arte e il ritorno dei dandy - Appuntamento sabato 1° e domenica 2 giugno per le strade del centro, oltre ai banchi degli antiquari in arrivo anche collettive di artisti ed estemporanee, corner di musica e concerti a cielo aperto. lanazione