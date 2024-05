Con i cinque Azzurri del Triathlon sale a 287 il numero degli atleti italiani a Parigi

Si avvicina l’appuntamento con la World Triathlon Championship Series, che si terrà a Yokohama in Giappone: l’inizio è in programma per sabato 11 maggio. Sono cinque gli azzurri convocati dall’area tecnica che disputeranno la rassegna mondiale: Gianluca Pozzatti (707), Michele Sarzilla (DDS), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro).

