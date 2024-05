Con 38 punti di Cervi - il Santos Clavertech diventa campione provinciale Csi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Altro giro, altro trofeo in bacheca: ilClevertech si conferma per l’ennesima voltaCsi categoria Open Senior. Nella splendida cornice del Palabigi ha avuto luogo una finale molto combattuta contro il Sassuolo che aveva chiuso la stagione regolare al primo posto con una sola sconfitta. Come sempre a guidare alla vittoria il team di coach Francesco Mareggini ci ha pensato il principe del parquet Simone, con 38realizzati nonostante le difese asfissianti provate dai sassolesi. Match in equilibrio fino all’ultimo quarto, con Tagliazucchi e compagni traditi nel finale dalle percentuali al tiro da 3 (marchio di fabbrica dei neroverdi) mentre il team reggiano firma l’hurrà per 64-56.: Pezzi 9, Dotti 3, Pedroni 4, Braglia 2, Leonardi 4, Reverberi 2, Federico Mareggini 2,38, Costantino, Martinelli, Ruggeri, Bedogni. All. Francesco Mareggini.