Comunità energetica | Ecco Green house - tra autoconsumo e fonti rinnovabili

(Di sabato 25 maggio 2024) Alla scoperta dellaferrarese. Un appuntamento tematico, promosso da Coop Castello, dal titolo ‘Energia rinnovabile a Ferrara: facciamo’. Larinnovabile ‘Castello’ si presenta alla città. Ad assistere all’incontro, nell’area tenda attrezzata vicino alla sede della cooperativa Castello in via Medini, numerosi gli abitanti del quartiere interessato al progetto. In apertura dell’incontro il saluto di Lorendano Ferrari, presidente cooperativa di abitanti Castello, che si è soffermato sull’importanza di questa iniziativa. A seguire il presidente di ‘Castello’, Massimo Buriani, si è soffermato sulla nascita della primaRinnovabile (Cer) in forma cooperativa di Ferrara. Un passo indietro. Il 30 aprile, nella sede della cooperativa di abitanti Castello, è stata formalmente costituita laRinnovabile ‘Castellosocietà cooperativa’.