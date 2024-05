Comuni | Gori - ‘follia tagliare bilanci a chi ha più fondi Pnrr’

Un utile netto di 28 miliioni di euro, dividendi per 17 milioni che, tradotti, significano circa 4,3 milioni di euro per i 48 Comuni soci di Intesa, tra cui quelli senesi. Sono i numeri del bilancio 2023 approvato dall’assemblea dei soci di Estra, che ha appunto deliberato di distribuire agli azionisti (Alia Servizi Ambientali 39,50 per cento, Coingas 25,14 per cento, Intesa 25,14 per cento, Viva Energia 10 per cento), dividendi per 17 milioni di euro (0,075 centesimi di euro ad azione).

